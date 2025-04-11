САП просит суд арестовать экс-руководителя ГФС Насирова после его попытки мобилизоваться

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
Как отмечается, прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн гривен.
В то же время суд отложил заседание до 17 апреля, поскольку сторона защиты не успела ознакомиться с материалами ходатайства.
В САП напомнили, что 9 апреля обвиняемый не явился в суд, а его защитник подал ходатайство о приостановлении уголовного производства в связи с мобилизацией подзащитного.
САП обращает внимание, что это дело находится на финальном этапе рассмотрения - судебных дебатах, после чего суд должен вынести приговор, однако мобилизация одного из обвиняемых приведет к затягиванию дела - в итоге он может избежать ответственности.
Напомним, бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.
Бывшему чиновнику избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Насиров вышел из СИЗО под залог через несколько дней.
В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд повторно избрал меру пресечения Насирову в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.
В мае прошлого года Насиров снова вышел из СИЗО под залог.
Уже 9 апреля появилась информация, что Роман Насиров начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов. И что он из-за этого не явился на суд. Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине.
Но такой метод избежания ответственности результатов пока не дал. Уже сегодня, 10 апреля, ВАКС продлил Насирову меру пресечения до 10 июня.
Кроме того, в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова. Было начато служебное расследование относительно законности его призыва.
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