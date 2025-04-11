САП просит суд арестовать экс-руководителя ГФС Насирова после его попытки мобилизоваться

Как отмечается, прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн гривен.

В то же время суд отложил заседание до 17 апреля, поскольку сторона защиты не успела ознакомиться с материалами ходатайства.

В САП напомнили, что 9 апреля обвиняемый не явился в суд, а его защитник подал ходатайство о приостановлении уголовного производства в связи с мобилизацией подзащитного.

САП обращает внимание, что это дело находится на финальном этапе рассмотрения - судебных дебатах, после чего суд должен вынести приговор, однако мобилизация одного из обвиняемых приведет к затягиванию дела - в итоге он может избежать ответственности.