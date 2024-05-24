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Справа Насірова: за ексголову фіскальної служби внесли заставу

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 17:08
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Справа Насірова: за ексголову фіскальної служби внесли заставу Фото: ексглава ДФС Роман Насіров (sfs.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

За ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 000 592 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вищого антикорупційного суду.

Після внесення застави на обвинуваченого покладаються наступні процесуальні обов’язки:

  • прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це суд;
  • не залишати межі Києва без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
  • носити електронний засіб контролю.

Зауважимо, що колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Справа Насірова

В березні 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ. Його підозрювали у зловживанні службовим становищем. Зокрема в отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Пізніше адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".

7 березня суд заарештував Насірова з заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО. Однак справу продовжили прослуховувати у ВАКС.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову його заарештував.

Детальніше про хід справи та висновки правоохоронців щодо виновності Насірова, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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