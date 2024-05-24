Справа Насірова: за ексголову фіскальної служби внесли заставу

За ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 000 592 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вищого антикорупційного суду.

Зауважимо, що колишній керівник ДФС за ухвалою ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Після внесення застави на обвинуваченого покладаються наступні процесуальні обов’язки:

Справа Насірова

В березні 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ. Його підозрювали у зловживанні службовим становищем. Зокрема в отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Пізніше адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".

7 березня суд заарештував Насірова з заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО. Однак справу продовжили прослуховувати у ВАКС.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову його заарештував.

Детальніше про хід справи та висновки правоохоронців щодо виновності Насірова, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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