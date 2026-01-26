ua en ru
Нардепи до великої війни отримували в "конвертах" і до 20 тисяч доларів на місяць, - САП

Київ, Понеділок 26 січня 2026 16:27
UA EN RU
Нардепи до великої війни отримували в "конвертах" і до 20 тисяч доларів на місяць, - САП Фото: очільник САП Олександр Клименко (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

До повномасштабного вторгнення в Україні були періоди, коли суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка в інтерв'ю "Укрінформу".

Динаміка "виплат" нардепам: від початку війни до сьогодні

Наразі розслідування стосується конкретних народних обранців, яким уже офіційно повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. За словами Клименка, система нелегальних виплат народним депутатам зазнала змін після 24 лютого 2022 року.

У перші місяці повномасштабного вторгнення таких доплат не фіксували, проте згодом практика поновилася.

Спочатку суми були порівняно невеликими - нардепи отримували по 1-2 тисячі доларів на місяць за визначені законопроєкти.

Згодом "тариф" за лояльність під час голосувань зріс до 5 тисяч доларів.

"До повномасштабного вторгнення були періоди, коли виплати "в конвертах" сягали й 20 тисяч доларів на місяць", - зазначив керівник САП.

Система штрафів за "неправильні" голосування

Керівник САП зазначає: якщо депутат голосував не так, як вимагалося, до нього могли застосовувати "фінансові стягнення".

У такому випадку місячна "зарплата" зменшувалася, наприклад, із 5 тисяч до 3 тисяч доларів.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП провели масштабну спецоперацію "під прикриттям", під час якої викрили групу парламентарів, причетних до продажу голосів у Верховній Раді. За даними джерел, депутати могли отримувати гроші за підтримку конкретних рішень у сесійній залі.

До списку підозрюваних у цій справі потрапили народні обранці Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисіль та Михайло Лаба.

А вже в середині січня, після нічних обшуків в офісі партії, лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко офіційно оголосили про підозру в пропозиції неправомірної вигоди.

Сама Тимошенко категорично заперечила свою причетність до інкримінованих їй дій та назвала справу "політично вмотивованою".

Згодом, 23 січня, стало відомо про внесення за неї застави у розмірі 33 млн грн, яку визначив Вищий антикорупційний суд як запобіжний захід.

