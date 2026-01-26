Нардепи до великої війни отримували в "конвертах" і до 20 тисяч доларів на місяць, - САП

До повномасштабного вторгнення в Україні були періоди, коли суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка в інтерв'ю "Укрінформу".

Динаміка "виплат" нардепам: від початку війни до сьогодні

Наразі розслідування стосується конкретних народних обранців, яким уже офіційно повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. За словами Клименка, система нелегальних виплат народним депутатам зазнала змін після 24 лютого 2022 року.

У перші місяці повномасштабного вторгнення таких доплат не фіксували, проте згодом практика поновилася.

Спочатку суми були порівняно невеликими - нардепи отримували по 1-2 тисячі доларів на місяць за визначені законопроєкти.

Згодом "тариф" за лояльність під час голосувань зріс до 5 тисяч доларів.

"До повномасштабного вторгнення були періоди, коли виплати "в конвертах" сягали й 20 тисяч доларів на місяць", - зазначив керівник САП.

Система штрафів за "неправильні" голосування

Керівник САП зазначає: якщо депутат голосував не так, як вимагалося, до нього могли застосовувати "фінансові стягнення".

У такому випадку місячна "зарплата" зменшувалася, наприклад, із 5 тисяч до 3 тисяч доларів.