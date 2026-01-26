ua en ru
Нардепы до большой войны получали в "конвертах" и до 20 тысяч долларов в месяц, - САП

Киев, Понедельник 26 января 2026 16:27
Нардепы до большой войны получали в "конвертах" и до 20 тысяч долларов в месяц, - САП Фото: глава САП Александр Клименко (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

До полномасштабного вторжения в Украине были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко в интервью "Укринформу".

Динамика "выплат" нардепам: от начала войны до сегодняшнего дня

Сейчас расследование касается конкретных народных избранников, которым уже официально сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. По словам Клименко, система нелегальных выплат народным депутатам претерпела изменения после 24 февраля 2022 года.

В первые месяцы полномасштабного вторжения таких доплат не фиксировали, однако впоследствии практика возобновилась.

Сначала суммы были сравнительно небольшими - нардепы получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за определенные законопроекты.

Впоследствии "тариф" за лояльность во время голосований вырос до 5 тысяч долларов.

"До полномасштабного вторжения были периоды, когда выплаты "в конвертах" достигали и 20 тысяч долларов в месяц", - отметил руководитель САП.

Система штрафов за "неправильные" голосования

Руководитель САП отмечает: если депутат голосовал не так, как требовалось, к нему могли применять "финансовые взыскания".

В таком случае месячная "зарплата" уменьшалась, например, с 5 тысяч до 3 тысяч долларов.

Напомним, в конце декабря 2025 года НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию "под прикрытием", во время которой разоблачили группу парламентариев, причастных к продаже голосов в Верховной Раде. По данным источников, депутаты могли получать деньги за поддержку конкретных решений в сессионном зале.

В список подозреваемых по этому делу попали народные избранники Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

А уже в середине января, после ночных обысков в офисе партии, лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко официально объявили о подозрении в предложении неправомерной выгоды.

Сама Тимошенко категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым ей действиям и назвала дело "политически мотивированным".

Впоследствии, 23 января, стало известно о внесении за нее залога в размере 33 млн грн, который определил Высший антикоррупционный суд в качестве меры пресечения.

