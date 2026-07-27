ua en ru
Пн, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Санкційна політика ЄС щодо Росії може різко змінитися, - FT

11:38 27.07.2026 Пн
2 хв
Старий механізм тиску на Росію більше не працює
aimg Юлія Капітонова
Санкційна політика ЄС щодо Росії може різко змінитися, - FT Фото: Європа шукає нові інструменти санкційного тиску на Росію (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Великі санкційні пакети Європейського союзу проти Росії можуть залишитися в минулому. Брюссель хоче відмовитися від багаторічної стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як стверджують інсайдери, ЄС хоче переглянути свій підхід до запровадження санкцій проти Росії після того, як Греція кілька тижнів блокувала ухвалення 21-го пакета обмежень.

Ба більше, свої вимоги висунула ще третина країн-членів блоку. Це суттєво загальмувало процес, а також поставило під питання затвердження санкцій загалом.

Анонімні джерела стверджують, що замість підготовки великих пакетів санкцій їх можуть опрацьовувати та просувати невеликими тематичними групами.

Саме завдяки цьому вдасться зменшити ризик того, що одна країна заблокує весь пакет через власні економічні інтереси.

Цілком можливо, що ухвалений минулого тижня 21-й пакет санкцій проти Росії може стати останнім у такому форматі.

"Наразі очевидно, що цей підхід більше не працює", - заявив один із інсайдерів.

Нові санкції Євросоюзу проти Росії

23 липня Рада ЄС ухвалила нові санкції проти РФ - наймасштабніші обмеження за останні 4 роки.

У новий 21-й пакет внесли 48 фізичних осіб та 170 організацій. Ба більше, Євросоюз призупинив автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту.

Нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас пояснила, як саме працюватимуть нові обмеження.

Окрім того, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн розкрила один із ключових козирів цього пакету.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому нові санкції так довго не могли ухвалити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
У Дніпрі після обстрілу був витік аміаку: чи є загроза населенню
У Дніпрі після обстрілу був витік аміаку: чи є загроза населенню
Аналітика
Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ