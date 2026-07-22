"Несподіванка і розчарування": чому так багато членів ЄС блокують санкції проти РФ

Україна розраховувала, що після відходу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана від влади процес ухвалення нових санкцій проти Росії значно полегшиться. Однак натомість виникло ще більше перешкод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з даними інсайдерів, 22 липня посли країн ЄС знову спробують узгодити черговий пакет санкцій проти Росії - перший після відходу Орбана з посади.

Що цікаво, країни-члени уже послабили або вилучили низку ключових обмежень, намагаючись захистити власні інтереси в енергетичній, рибопереробній, банківській та судноплавній галузях.

Річ у тім, що досі ключовою перепоною для ухвалення нових обмежень був Будапешт, а тепер окремі держави змушені відкрито відстоювати власні економічні інтереси.

"Несподіванка і розчаруванням - це те, скільки держав-членів гальмують цей процес. Надзвичайно важливо й надалі посилювати санкції ЄС проти Росії саме зараз, коли Росія починає відчувати тиск війни як у своїй внутрішній економіці, так і в суспільних настроях", - поскаржився фінський депутат Європарламенту Вілле Нійністьо.

Нараз відомо, що Греція виступає проти 21-го пакета санкцій через запропоновану заборону для європейських компаній транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн.

За даними журналістів, переговори також ускладнилися через втручання Австрії, яка виступає в інтересах банку Raiffeisen - другого за величиною в країні. Фінустанова вже тривалий час вимагає компенсації за те, що вважає незаконною експропріацією своїх активів у Росії на 2,44 млрд євро.

Болгарія не підтримує санкції проти предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила, а також обмеження щодо колишніх російських військовослужбовців.

Франція та Італія також виступили проти обмежень щодо колишніх російських військових. Вони заявили, що механізм визначення осіб, на яких поширюватимуться ці заходи, ще не готовий до практичного застосування. Як наслідок - відповідні положення санкційного пакета суттєво пом’якшили.