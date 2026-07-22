ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Несподіванка і розчарування": чому так багато членів ЄС блокують санкції проти РФ

09:41 22.07.2026 Ср
2 хв
Ухвалити 21-й пакет виявилося надскладним завданням
aimg Юлія Капітонова
"Несподіванка і розчарування": чому так багато членів ЄС блокують санкції проти РФ Фото: Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Україна розраховувала, що після відходу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана від влади процес ухвалення нових санкцій проти Росії значно полегшиться. Однак натомість виникло ще більше перешкод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з даними інсайдерів, 22 липня посли країн ЄС знову спробують узгодити черговий пакет санкцій проти Росії - перший після відходу Орбана з посади.

Що цікаво, країни-члени уже послабили або вилучили низку ключових обмежень, намагаючись захистити власні інтереси в енергетичній, рибопереробній, банківській та судноплавній галузях.

Річ у тім, що досі ключовою перепоною для ухвалення нових обмежень був Будапешт, а тепер окремі держави змушені відкрито відстоювати власні економічні інтереси.

"Несподіванка і розчаруванням - це те, скільки держав-членів гальмують цей процес. Надзвичайно важливо й надалі посилювати санкції ЄС проти Росії саме зараз, коли Росія починає відчувати тиск війни як у своїй внутрішній економіці, так і в суспільних настроях", - поскаржився фінський депутат Європарламенту Вілле Нійністьо.

Нараз відомо, що Греція виступає проти 21-го пакета санкцій через запропоновану заборону для європейських компаній транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн.

За даними журналістів, переговори також ускладнилися через втручання Австрії, яка виступає в інтересах банку Raiffeisen - другого за величиною в країні. Фінустанова вже тривалий час вимагає компенсації за те, що вважає незаконною експропріацією своїх активів у Росії на 2,44 млрд євро.

Болгарія не підтримує санкції проти предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила, а також обмеження щодо колишніх російських військовослужбовців.

Франція та Італія також виступили проти обмежень щодо колишніх російських військових. Вони заявили, що механізм визначення осіб, на яких поширюватимуться ці заходи, ще не готовий до практичного застосування. Як наслідок - відповідні положення санкційного пакета суттєво пом’якшили.

До речі, раніше ми розповідали, чому ЄС зайшов у "глухий кут" через нові санкції проти Росії.

Також РБК-Україна писало, що 15 липня посли країн Європейського Союзу вкотре не змогли досягти згоди щодо прийнятя 21-го пакету санкцій проти РФ.

Окрім того, відомо, що Трамп захотів змінити проєкт "пекельних санкцій" проти РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Болгарія Греція Війна Росії проти України
Новини
Сенат США просунув розгляд законопроєкту про підтримку України
Сенат США просунув розгляд законопроєкту про підтримку України
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову