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"Це вперше": фон дер Ляєн розкрила ще один козир нових санкцій проти РФ

12:45 23.07.2026 Чт
2 хв
ЄС підготував для Росії багато неприємних сюрпризів
aimg Юлія Капітонова
"Це вперше": фон дер Ляєн розкрила ще один козир нових санкцій проти РФ Фото: Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії (Getty Images)
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Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Так, "тіньовий флот" агресора зіткнеться з доволі серйозними проблемами.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

23 липня Комітет постійних представників ЄС погодив зміст нового, 21-го пакета санкцій проти Росії.

Окрім того, він вирішив у другій половині дня провести письмову процедуру для його затвердження.

На це одразу відреагувала фон дер Ляєн - вона оцінила прогрес у цьому питанні.

"Я вітаю досягнення домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, наші санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини", - наголосила очільниця ЄК.

Фон дер Ляєн також звернула увагу на те, що ЄС вперше націлився на судна, що допомагають "тіньовому флоту" Росії.

Ба більше, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою.

"Ми заморожуємо коригування граничної ціни на російську нафту на рік, щоб російська воєнна машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь", - анонсувала фон дер Ляєн.

Також вона додала, що ЄС зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в’їзд до блоку російським учасникам бойових дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії.

Окрім того, ми розповідали, чому так багато членів блоку гальмують ухвалення цих обмежень.

Також дізнайтеся, чому Трамп захотів змінити проєкт "пекельних санкцій" проти РФ.

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Євросоюз Російська Федерація тіньовий флот Санкції проти Росії Урсула фон дер Ляйєн
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