Санкционная политика ЕС по России может резко измениться, - FT

Большие санкционные пакеты Европейского союза против России могут остаться в прошлом. Брюссель хочет отказаться от привычной стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как утверждают инсайдеры, ЕС хочет пересмотреть свой подход к введению санкций против России после того, как Греция несколько недель блокировала принятие 21-го пакета.

Более того, свои требования выдвинула еще треть стран-членов блока. Это существенно затормозило процесс, а также поставило под вопрос утверждение санкций в целом.

Анонимные источники утверждают, что вместо подготовки больших пакетов санкций они могут прорабатываться и продвигаться небольшими тематическими группами.

Именно благодаря этому удастся снизить риск того, что одна страна заблокирует весь пакет из-за собственных экономических интересов.

Вполне возможно, что принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций против России может стать последним в таком формате.

"Уже очевидно, что этот подход больше не работает", - заявил один из инсайдеров.