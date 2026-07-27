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Санкционная политика ЕС по России может резко измениться, - FT

11:38 27.07.2026 Пн
2 мин
Почему старый механизм больше не работает?
aimg Юлия Капитонова
Санкционная политика ЕС по России может резко измениться, - FT Фото: Европа ищет новые инструменты санкционного давления на Россию (Getty Images)
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Большие санкционные пакеты Европейского союза против России могут остаться в прошлом. Брюссель хочет отказаться от привычной стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как утверждают инсайдеры, ЕС хочет пересмотреть свой подход к введению санкций против России после того, как Греция несколько недель блокировала принятие 21-го пакета.

Более того, свои требования выдвинула еще треть стран-членов блока. Это существенно затормозило процесс, а также поставило под вопрос утверждение санкций в целом.

Анонимные источники утверждают, что вместо подготовки больших пакетов санкций они могут прорабатываться и продвигаться небольшими тематическими группами.

Именно благодаря этому удастся снизить риск того, что одна страна заблокирует весь пакет из-за собственных экономических интересов.

Вполне возможно, что принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций против России может стать последним в таком формате.

"Уже очевидно, что этот подход больше не работает", - заявил один из инсайдеров.

Новые санкции Евросоюза против России

23 июля Совет ЕС принял новые санкции против РФ - самые масштабные ограничения за последние 4 года.

В новый 21 пакет внесли 48 физических лиц и 170 организаций. Более того, Евросоюз приостановил автоматическую корректировку механизма ограничения цен на нефть.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас объяснила, как именно будут работать новые ограничения.

Кроме того, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла один из ключевых козырей этого пакета.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему новые санкции так долго не могли принять.

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