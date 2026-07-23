Найсильніші санкції ЄС за 4 роки: розкрито зміст нового пакета проти Росії

21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії стане найсильнішим за останні чотири роки.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

"Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки - загалом до санкційних списків внесено 218 позицій", - наголосила Каллас.

За її словами, цього разу обмеження вводяться проти:

понад сотні банків і криптовалютних операторів;

більш ніж 40 суден "тіньового флоту";

кількох нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі, які допомагають Кремлю продовжувати війну.

Також Брюссель не збирається ігнорувати постійні атаки Росії на цивільне населення, інфраструктуру та культурну спадщину України.

Саме тому ЄС вніс до санкційних списків понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, зокрема ключових учасників виробництва російських далекобійних безпілотників.

"Це доповнює санкції, запроваджені минулого тижня проти осіб, відповідальних за жорстоке поводження та вбивства українських військовополонених і цивільних затриманих, а також проти технологічних компаній, які допомагають Кремлю здійснювати репресії щодо користувачів інтернету", - пояснила Каллас.

Як в ОПУ коментують нові санкції СЄ проти РФ

З заявою з цього приводу виступив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Головний висновок прийнятого 21 санкційного пакета - Євросоюз учергове довів, що здатен доходити компромісів і тиснути далі. Звісно, не обійшлося без суперечок: окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв (зокрема щодо перевезення СПГ). Також з остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова", - наголосив Власюк.

Він також зауважив, що ключові та принципові речі вдалося відстояти. Насамперед йдеться про:

Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель) . На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше;

. На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше; "Тіньовий флот" : до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура - заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю;

: до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура - заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю; Фінансовий сектор . Дуже масштабна історія - розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС;

. Дуже масштабна історія - розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС; ВПК та торгівля . Удар по виробництву дронів і військової техніки: заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів;

. Удар по виробництву дронів і військової техніки: заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів; Персональні обмеження та комбатанти. Під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

"Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті - це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї", - наголосив Власюк.

За його словами, вже стартувала робота над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями. Цього разу у центрі уваги будуть причетні до депортації українських дітей та організатори псевдовиборів на окупованих територіях.