ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Санкції змушують росіян пити алкоголь низької якості, - розвідка

Понеділок 15 вересня 2025 10:12
UA EN RU
Санкції змушують росіян пити алкоголь низької якості, - розвідка Фото: в РФ значно зросло постачання вин Білорусі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Санкції Євросоюзу проти РФ закрили росіянам доступ до елітних вин, через що їм доводиться купувати спиртне низької якості. Виручає Росію у цьому питанні сусідня Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

"На тлі санкцій з боку Євросоюзу та обмеження постачання багатьох європейських вин Кремлем росіяни стали більше споживати вин низької якості, зокрема вироблених у Білорусі", - повідомили в розвідці.

Відомо, що за перше півріччя цього року в російських торгових мережах продали у 14 разів більше білоруських вин, ніж раніше. А на початку 2025 року Білорусь навіть опинилась у топ-10 країн по продажу ігристих вин до Росії.

Цікаво, що кілька днів дому громадські організації у РФ звернулись до представників влади з пропозицією ввести "сухий закон" поки триває так звана "спеціальна військова операція" в Україні.

Громадські діячі в РФ пояснюють свою ініціативу тим, що алкоголь "послаблює волю, знижує дисципліну і працездатність громадян, а також боєздатність армії".

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ряд відомих компаній та фірм покинули свої представництва в Росії і виробники алкоголю - не виключення.

Наприклад, шведський виробник горілки Absolut покинув російський ринок, як і компанія Pernod Ricard, що займалась постачанням елітного алкоголю до РФ.

Зазначимо, що Pernod Ricard володіє міжнародними брендами, такими як коньяк Martell та джин Beefeater.

Однак міжнародні алкогольні бренди не можуть проконтролювати свої поставки в РФ, попри санкції. Кремль дозволив контрабандне ввезення елітного алкоголю за схемою "паралельного імпорту".

Наприклад виробник коньяку Remy припустив, що його продукцію ввезли в Росію за допомогою "паралельного імпорту", тобто з країн та організацій, які не підпадають під санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"