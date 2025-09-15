Санкції змушують росіян пити алкоголь низької якості, - розвідка
Санкції Євросоюзу проти РФ закрили росіянам доступ до елітних вин, через що їм доводиться купувати спиртне низької якості. Виручає Росію у цьому питанні сусідня Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.
"На тлі санкцій з боку Євросоюзу та обмеження постачання багатьох європейських вин Кремлем росіяни стали більше споживати вин низької якості, зокрема вироблених у Білорусі", - повідомили в розвідці.
Відомо, що за перше півріччя цього року в російських торгових мережах продали у 14 разів більше білоруських вин, ніж раніше. А на початку 2025 року Білорусь навіть опинилась у топ-10 країн по продажу ігристих вин до Росії.
Цікаво, що кілька днів дому громадські організації у РФ звернулись до представників влади з пропозицією ввести "сухий закон" поки триває так звана "спеціальна військова операція" в Україні.
Громадські діячі в РФ пояснюють свою ініціативу тим, що алкоголь "послаблює волю, знижує дисципліну і працездатність громадян, а також боєздатність армії".
Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ряд відомих компаній та фірм покинули свої представництва в Росії і виробники алкоголю - не виключення.
Наприклад, шведський виробник горілки Absolut покинув російський ринок, як і компанія Pernod Ricard, що займалась постачанням елітного алкоголю до РФ.
Зазначимо, що Pernod Ricard володіє міжнародними брендами, такими як коньяк Martell та джин Beefeater.
Однак міжнародні алкогольні бренди не можуть проконтролювати свої поставки в РФ, попри санкції. Кремль дозволив контрабандне ввезення елітного алкоголю за схемою "паралельного імпорту".
Наприклад виробник коньяку Remy припустив, що його продукцію ввезли в Росію за допомогою "паралельного імпорту", тобто з країн та організацій, які не підпадають під санкції.