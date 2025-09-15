Санкції Євросоюзу проти РФ закрили росіянам доступ до елітних вин, через що їм доводиться купувати спиртне низької якості. Виручає Росію у цьому питанні сусідня Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

"На тлі санкцій з боку Євросоюзу та обмеження постачання багатьох європейських вин Кремлем росіяни стали більше споживати вин низької якості, зокрема вироблених у Білорусі", - повідомили в розвідці.

Відомо, що за перше півріччя цього року в російських торгових мережах продали у 14 разів більше білоруських вин, ніж раніше. А на початку 2025 року Білорусь навіть опинилась у топ-10 країн по продажу ігристих вин до Росії.

Цікаво, що кілька днів дому громадські організації у РФ звернулись до представників влади з пропозицією ввести "сухий закон" поки триває так звана "спеціальна військова операція" в Україні.

Громадські діячі в РФ пояснюють свою ініціативу тим, що алкоголь "послаблює волю, знижує дисципліну і працездатність громадян, а також боєздатність армії".