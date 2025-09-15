Санкции заставляют россиян пить алкоголь низкого качества, - разведка

Санкции Евросоюза против РФ закрыли россиянам доступ к элитным винам, из-за чего им приходится покупать спиртное низкого качества. Выручает Россию в этом вопросе соседняя Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

"На фоне санкций со стороны Евросоюза и ограничения поставок многих европейских вин Кремлем россияне стали больше потреблять вин низкого качества, в частности произведенных в Беларуси", - сообщили в разведке.

Известно, что за первое полугодие этого года в российских торговых сетях продали в 14 раз больше белорусских вин, чем раньше. А в начале 2025 года Беларусь даже оказалась в топ-10 стран по продаже игристых вин в Россию.

Примечательно, что несколько дней назад общественные организации в РФ обратились к представителям власти с предложением ввести "сухой закон" пока продолжается так называемая "специальная военная операция" в Украине.

Общественные деятели в РФ объясняют свою инициативу тем, что алкоголь "ослабляет волю, снижает дисциплину и работоспособность граждан, а также боеспособность армии".