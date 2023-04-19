Росія контрабандою завозить елітний алкоголь до країни, попри санкції, - Bloomberg

Міжнародні алкогольні бренди не можуть проконтролювати свої поставки в РФ, попри санкції. Кремль дозволив контрабандне ввезення елітного алкоголю за схемою "паралельного імпорту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Такі продукти, як віскі Johnnie Walker та коньяк Remy Martin, доступні в Росії, попри те, що виробники припинили експорт до країни після повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у матеріалі.

Виробник коньяку Remy каже, що її спиртні напої, які продаються у російських магазинах, можуть бути залишками запасів. Також компанія припускає, що продукції ввезли за допомогою "паралельного імпорту", ввезених у країну з країн та організацій, які не підпадають під санкції проти Росії.

Bloomberg пише, що виробники в інших галузях, таких як косметика або персональна електроніка, які припинили експорт до Росії, швидше за все, опиняться в аналогічному стані.

"У країні збільшилася кількість товарів, для яких дозволено "паралельний імпорт", у тому числі меблі від IKEA, косметика від Lancome та іграшки від Hasbro Inc", - додало агентство.