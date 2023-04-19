Росія контрабандою завозить елітний алкоголь до країни, попри санкції, - Bloomberg
Міжнародні алкогольні бренди не можуть проконтролювати свої поставки в РФ, попри санкції. Кремль дозволив контрабандне ввезення елітного алкоголю за схемою "паралельного імпорту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Такі продукти, як віскі Johnnie Walker та коньяк Remy Martin, доступні в Росії, попри те, що виробники припинили експорт до країни після повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у матеріалі.
Виробник коньяку Remy каже, що її спиртні напої, які продаються у російських магазинах, можуть бути залишками запасів. Також компанія припускає, що продукції ввезли за допомогою "паралельного імпорту", ввезених у країну з країн та організацій, які не підпадають під санкції проти Росії.
Bloomberg пише, що виробники в інших галузях, таких як косметика або персональна електроніка, які припинили експорт до Росії, швидше за все, опиняться в аналогічному стані.
"У країні збільшилася кількість товарів, для яких дозволено "паралельний імпорт", у тому числі меблі від IKEA, косметика від Lancome та іграшки від Hasbro Inc", - додало агентство.
Нагадаємо, що Росія вдається до низки сумнівних методів, щоб продавати нафтопродукт лігроїн покупцям, які побоюються порушення санкцій, і долати фінансові обмеження, встановлені Європейським Союзом та його союзниками.
Росія використовує величезний флот старих судів, щоб обійти обмеження цін на свій експорт, запроваджене країнами G7.
Посли країн "Великої сімки" надіслали Швейцарії листа у якому критикують "лазівки", які можуть дозволяти російським активам уникати санкцій.
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