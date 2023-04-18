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Шведський виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт в Росію

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Вівторок 18 квітня 2023 16:45
Шведський виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт в Росію Фото: Absolut (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт своєї продукції до Росії на тлі критики, що виникла після повідомлень про відновлення постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Стефані Дюрру, яку приводить Dagens PS.

"Реакція останніх днів ясно відбиває ту роль, яку Absolut грає у шведському суспільстві. Ми розуміємо важливість цих довгострокових та довірчих відносин, які ми маємо з нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому", - йдеться у заяві.

За її словами, компанія не хоче піддавати своїх співробітників масованій критиці у всіх її формах і це призвело до рішення припинити експорт бренду до Росії.

Після нещодавнього повідомлення про рішення відновити експорт горілки Absolut на російський ринок з'явилися загрози, що шведські виробники розглядають можливість припинення продажу пшениці Pernod Ricard (виробник алкоголю - ред.).

"Шведський ресторанний світ також відреагував. У понеділок було оголошено, що ресторани шведської пивної групи більше не продаватимуть продукцію Pernod Ricard. Це рішення, мабуть, може змінитись після оголошення про припинення експорту алкоголю до Росії", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін став нервувати через алкоголізм у своєму оточенні. Оскільки чиновники у РФ все частіше прикладаються до пляшки через війну в Україні.

Російська армія, окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми, які пов'язані з небойовими причинами. Найголовніша серед них - це масове пияцтво.

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