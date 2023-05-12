Компанія Pernod Ricard припинила поставки елітного алкоголю до Росії

Французька алкогольна група Pernod Ricard припинила експорт усієї своєї преміальної міжнародної продукції до Росії наприкінці квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Pernod Ricard , яку приводить Reuters.

Також компанія планує припинити розповсюдження свого портфеля місцевих брендів до Росії. Йдеться про вірменський коньяк Арарат.

За розрахунками Pernod Ricard, цей процес триватиме кілька місяців.

"Компанія, що володіє міжнародними брендами, такими як коньяк Martell та джин Beefeater, збереже обмежену команду в Росії, щоб зрештою відновити бізнес у майбутньому", - йдеться у заяві.

Компанія додала, що скорочення місцевих операцій означатиме втрату близько 300 робочих місць у Росії.