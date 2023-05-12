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Компанія Pernod Ricard припинила поставки елітного алкоголю до Росії

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П'ятниця 12 травня 2023 20:47
Компанія Pernod Ricard припинила поставки елітного алкоголю до Росії Фото: Алкоголь (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Французька алкогольна група Pernod Ricard припинила експорт усієї своєї преміальної міжнародної продукції до Росії наприкінці квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Pernod Ricard, яку приводить Reuters.

Також компанія планує припинити розповсюдження свого портфеля місцевих брендів до Росії. Йдеться про вірменський коньяк Арарат.

За розрахунками Pernod Ricard, цей процес триватиме кілька місяців.

"Компанія, що володіє міжнародними брендами, такими як коньяк Martell та джин Beefeater, збереже обмежену команду в Росії, щоб зрештою відновити бізнес у майбутньому", - йдеться у заяві.

Компанія додала, що скорочення місцевих операцій означатиме втрату близько 300 робочих місць у Росії.

Нагадаємо, що виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт своєї продукції до Росії на тлі критики, що виникла після повідомлень про відновлення постачання.

Міжнародні алкогольні бренди не можуть проконтролювати свої поставки в РФ, попри санкції. Кремль дозволив контрабандне ввезення елітного алкоголю за схемою "паралельного імпорту".

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