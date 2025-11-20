Санкції "забуксували". Імпорт ЄС із Росії на 124 млрд євро перевищив підтримку України

За весь час повномасштабної війни в Україні Євросоюз імпортував з РФ енергоресурсів і товарів на 124 млрд євро більше, ніж надав допомоги Києву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

"Правда полягає в тому, що підтримка України (з боку ЄС - ред.) є недостатньо великою, а підтримка Росії - надто великою", - наголосила вона.

Шведська міністерка розповіла, що з лютого 2022 року Євросоюз підтримав Україну на 187 млрд євро.

"Протягом того ж періоду ми імпортували російської нафти та газу на суму 201 млрд євро. І, якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 млрд євро. Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 млрд євро", - сказала Стенергард.

Вона наголосила, що це не можна назвати інакше, ніж "ганьба". Шведська міністерка вважає, що до тих пір, доки допомога Україні й тиск на РФ не будуть збільшені, "не буде жодних розумних мирних переговорів".

"Дуже хорошим початком було б використання заморожених активів на користь України", - додала Стенергард.