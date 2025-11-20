ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Санкции "забуксовали". Импорт ЕС из России на 124 млрд евро превысил поддержку Украины

Бельгия, Четверг 20 ноября 2025 15:59
UA EN RU
Санкции "забуксовали". Импорт ЕС из России на 124 млрд евро превысил поддержку Украины Фото: ЕС с 2022 года импортировал из РФ товаров и энергоресурсов на 311 млрд евро (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

За все время полномасштабной войны в Украине Евросоюз импортировал из РФ энергоресурсов и товаров на 124 млрд евро больше, чем предоставил помощи Киеву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

"Правда заключается в том, что поддержка Украины (со стороны ЕС - ред.) является недостаточно большой, а поддержка России - слишком большой", - подчеркнула она.

Шведский министр рассказала, что с февраля 2022 года Евросоюз поддержал Украину на 187 млрд евро.

"В течение того же периода мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 млрд евро. И, если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 млрд евро. Это означает, что мы получаем негативную поддержку Украины в размере 124 млрд евро", - сказала Стенергард.

Она подчеркнула, что это нельзя назвать иначе, чем "позор". Шведский министр считает, что до тех пор, пока помощь Украине и давление на РФ не будут увеличены, "не будет никаких разумных мирных переговоров".

"Очень хорошим началом было бы использование замороженных активов в пользу Украины", - добавила Стенергард.

"Репарационный кредит" для Украины

Напомним, международные партнеры сейчас активно обсуждают создание так называемого "репарационного кредита". Он позволит направить замороженные российские активы на поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу использовать активы страны-агрессора и преодолеть разногласия, которые возникли.

Отметим, несмотря на задержку с принятием соответствующих решений, критических рисков для государственных финансов пока нет, ведь потребности бюджета Украины на текущий год уже обеспечены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте