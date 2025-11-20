Санкции "забуксовали". Импорт ЕС из России на 124 млрд евро превысил поддержку Украины
За все время полномасштабной войны в Украине Евросоюз импортировал из РФ энергоресурсов и товаров на 124 млрд евро больше, чем предоставил помощи Киеву.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
"Правда заключается в том, что поддержка Украины (со стороны ЕС - ред.) является недостаточно большой, а поддержка России - слишком большой", - подчеркнула она.
Шведский министр рассказала, что с февраля 2022 года Евросоюз поддержал Украину на 187 млрд евро.
"В течение того же периода мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 млрд евро. И, если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 млрд евро. Это означает, что мы получаем негативную поддержку Украины в размере 124 млрд евро", - сказала Стенергард.
Она подчеркнула, что это нельзя назвать иначе, чем "позор". Шведский министр считает, что до тех пор, пока помощь Украине и давление на РФ не будут увеличены, "не будет никаких разумных мирных переговоров".
"Очень хорошим началом было бы использование замороженных активов в пользу Украины", - добавила Стенергард.
"Репарационный кредит" для Украины
Напомним, международные партнеры сейчас активно обсуждают создание так называемого "репарационного кредита". Он позволит направить замороженные российские активы на поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу использовать активы страны-агрессора и преодолеть разногласия, которые возникли.
Отметим, несмотря на задержку с принятием соответствующих решений, критических рисков для государственных финансов пока нет, ведь потребности бюджета Украины на текущий год уже обеспечены.