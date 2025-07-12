Санкції Трампа стануть аналогом глобального ембарго на російську нафту, – The Times
Президент США Дональд Трамп несподівано підтримав ідею Сенату про нові санкції проти Росії - мита у 500% на всі товари країн-покупців російської нафти. Якщо ці санкції буде ухвалено, їх можна буде прирівняти до глобального ембарго на нафту з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Видання нагадало, що раніше Трамп уникав нових економічних санкцій проти Росії, сподіваючись, що зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але на цьому тижні його риторика зазнала різких змін: президент США заявив, що "втомився від брехні Путіна".
Одночасно із цим Сенат США обговорює двопартійний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Він передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% на всі товари з країн, які купують у Росії енергоносії. Трамп називав цей законопроєкт "надмірним", але зараз говорить, що "уважно вивчає" ідею.
Фактично, це вторинні санкції, які спрямовані не стільки проти безпосередньо Росії, скільки проти її найкращих клієнтів-покупців - Китай, Індія та Туреччина можуть серйозно постраждати. Також обмеження можуть поставити хрест на "тіньовому флоті" - танкерах, які перевозять російську нафту в обхід санкцій.
При цьому мита у 500% на товари любителів купувати енергоресурси від Кремля фактично можна прирівняти до глобального ембарго на російську нафту, сказав виданню Максиміліан Гесс з Інституту досліджень зовнішньої політики. Проте експерт сумнівається, що Трамп піде на цей крок - оскільки ціни на нафту можуть стрибнути до рівня у 100 доларів за барель.
"Якщо тільки Трамп не вирішить, що загроза з боку Росії переважає економічні втрати... то ні", – додав він.
"Санкції Грема" та анонс від Трампа
Трамп на тлі висловлювання невдоволення Росією анонсував "важливу заяву" щодо РФ, з якою він виступить 14 липня. Припускається, що заява може стосуватися нових санкцій проти Росії - "законопроєкту Грема".
Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь наприкінці квітня внесли законопроєкт про санкції проти Росії. Документ передбачає введення 500%-вих мит для держав, які купують російську нафту.
Трамп, за даними ЗМІ, вже готовий підписати цей законопроєкт. Проте є нюанс: Трамп хоче одноосібно контролювати процес накладання та зняття санкцій.
Детальніше про те, що включає законопроєкт і коли буде голосувати Конгрес США, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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