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Санкции Трампа станут аналогом глобального эмбарго на российскую нефть, - The Times

США, Суббота 12 июля 2025 19:53
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Санкции Трампа станут аналогом глобального эмбарго на российскую нефть, - The Times Фото: Трамп фактически объявит против России эмбарго на нефть
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп неожиданно поддержал идею Сената о новых санкциях против России - пошлинах в 500% на все товары стран-покупателей российской нефти. Если эти санкции будут приняты, их можно будет приравнять к глобальному эмбарго на нефть из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание напомнило, что ранее Трамп избегал новых экономических санкций против России, надеясь, что сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но на этой неделе его риторика претерпела резкие изменения: президент США заявил, что "устал от лжи Путина".

Одновременно с этим Сенат США обсуждает двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Он предусматривает введение тарифов в размере 500% на все товары из стран, которые покупают у России энергоносители. Трамп называл этот законопроект "чрезмерным", но сейчас говорит, что "внимательно изучает" идею.

Фактически, это вторичные санкции, которые направлены не столько против непосредственно России, сколько против ее лучших клиентов-покупателей - Китай, Индия и Турция могут серьезно пострадать. Также ограничения могут поставить крест на "теневом флоте" - танкерах, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

При этом пошлины в 500% на товары любителей покупать энергоресурсы от Кремля фактически можно приравнять к глобальному эмбарго на российскую нефть, сказал изданию Максимилиан Гесс из Института исследований внешней политики. Однако эксперт сомневается, что Трамп пойдет на этот шаг - поскольку цены на нефть могут прыгнуть до уровня в 100 долларов за баррель.

"Если только Трамп не решит, что угроза со стороны России перевешивает экономические потери... то нет", - добавил он.

"Санкции Грэма" и анонс от Трампа

Трамп на фоне высказывания недовольства Россией анонсировал "важное заявление" по РФ, с которым он выступит 14 июля. Предполагается, что заявление может касаться новых санкций против России - "законопроекта Грэма".

Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь в конце апреля внесли законопроект о санкциях против России. Документ предусматривает введение 500%-ных пошлин для государств, которые покупают российскую нефть.

Трамп, по данным СМИ, уже готов подписать этот законопроект. Однако есть нюанс: Трамп хочет единолично контролировать процесс наложения и снятия санкций.

Подробнее о том, что включает законопроект и когда будет голосовать Конгресс США, читайте в материале РБК-Украина.

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