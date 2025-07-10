Трамп готовий затвердити "пекельні" санкції проти Росії, але є нюанс, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий підписати законопроект про жорсткі санкції проти Росії. Водночас, глава держави хоче отримати можливість самостійно вирішувати подальшу долю цих обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, "загалом є відкритість" до законопроекту сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Водночас, у Білому домі наполягають, що документ має зберігати виключні повноваження президента у питаннях зовнішньої політики.

Чинна редакція документа передбачає, що президент може відкласти на строк до 180 днів застосування 500-відсоткового митного тарифу для країн, що закуповують російську нафту й уран. Сенатор Грем заявив, що погодився переглянути документ, щоб дозволити другу відмову за умови нагляду з боку Конгресу.

Чого добивається Трамп

Зміни, на яких наполягає адміністрація, мають закріпити повноваження президента щодо надання таких винятків, унеможливлюючи втручання Конгресу, якщо Трамп вирішить скасувати санкції.

Представник адміністрації зазначив Politico, що чинна версія законопроекту передбачає, що зовнішньополітичні рішення президента можуть бути піддані мікроконтролю з боку Конгресу шляхом ухвалення спільної резолюції про незгоду.

"Це для нас неприйнятно. Адміністрація не дозволить здійснення Конгресом мікроконтролю над зовнішньою політикою президента. Законопроект повинен вміщувати повну дискрецію (рішення на власний розсуд. - ред.) щодо винятків", - сказав представник Білого дому.

Видання нагадало, що нова позиція Трампа щодо санкційного законопроекту, зумовлена його дедалі більшим розчаруванням політикою Володимира Путіна, який відкинув зусилля президента США з припинення бойових дій в Україні.

"Президент особисто вклав свою репутацію у переконання, що здатен домовитися про що завгодно й будь-де, але Путін виставив його в дурному світлі", - сказав один із республіканських політичних радників, наближених до Білого дому.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун виступає обережніше: він визнає "суттєвий прогрес" у співпраці з Білим домом над законопроектом, але також наголошує на необхідності повної підтримки з боку Трампа.

У своїй промові в Сенаті у середу він зазначив, що документ теоретично може бути винесений на розгляд цього місяця, але не надав жодних гарантій.

"Водночас зауваження президента, що будь-які нові санкції проти Росії мають бути "на його розсуд", підкреслюють головний пріоритет адміністрації – зберегти максимальну гнучкість і повний контроль над політикою США щодо Кремля", - зазначає Politico.

Переговори ще тривають

Двоє осіб, обізнаних із закритими обговореннями на Капітолійському пагорбі, повідомили, що, хоча Білий дім загалом підтримує законопроект, узгодження обсягу президентських повноважень щодо винятків наразі не завершене. Сенатор Тун підтвердив, що це питання залишається предметом переговорів.

У Білому домі, відповідаючи на запитання про перебіг перемовин, послалися на нещодавні заяви Трампа.

Підконтрольний Республіканській партії Конгрес, загалом підтримує адміністрацію Трампа - минулого тижня було ухвалено великий податково-бюджетний пакет, а також підтримано дії Білого дому у сферах торгівлі, імміграції та воєнних повноважень. Усі ці питання, відповідно до Конституції США, також належать до компетенції Конгресу.

З огляду на таку тенденцію, в адміністрації очікують, що остаточний варіант санкційного законопроекту буде розроблено таким чином, щоб відповідати вимогам Трампа, навіть якщо це означатиме зменшення ролі Конгресу в його реалізації.

Це буде означати відхід від підходу, застосованого у першій каденції Трампа, коли законодавство щодо санкцій проти Росії передбачало процедуру перегляду з боку Конгресу.

Прорив у переговорах із Путіним

Окрім прагнення обмежити повноваження Конгресу впливати на зовнішню політику, прагнення президента зберегти гнучкість, також пов’язане з бажанням залишити простір для можливого прориву в перемовинах із Путіним, зазначають представники Білого дому.

У середу Ліндсі Грем заявив, що президент підтримує його законодавчу ініціативу. Сенатор зазначив, що "Трамп хоче мати виняток - він його отримає" і додав, що "він контролює, як реалізовуються санкції".

"Трамп вважає законопроект "корисним". Ми хочемо бути командою. Ми хочемо допомогти президенту. Це спроба надати йому важелі впливу, яких він зараз не має", - додав Грем.

Республіканці чекають сигналу від Трампа

Законопроект уже підписали понад 80 сенаторів з Республіканської та Демократичної партій, що потенційно дозволяє подолати президентське вето. Однак багато республіканців не готові просувати документ без чіткої підтримки з боку Трампа.

"Бажання просувати законопроект справжнє, але ризик полягає в тому, що президент у підсумку вирішить, що він йому не потрібен", - заявив один із республіканців на умовах анонімності.

Розгляд у Сенаті попередньо запланований на тиждень, що розпочинається 21 липня. Водночас, деякі республіканські законодавці скептично ставляться до запевнень Грема про повну згоду сторін. Вони хочуть почути підтримку законопроекту особисто від президента.

Це особливо актуально для представників фракції "Америка передусім" у Республіканській партії, які нерідко критикували більш традиційний жорсткий підхід Грема.

Наприклад, сенатор-республіканець Джош Гоулі заявив, що планує особисто зателефонувати Трампу, щоб дізнатися його позицію.

"Я знаю, що Ліндсі вже сказав, що підтримує законопроект… але я хочу зрозуміти, що сам президент про це думає. Я просто віддаю перевагу почути це безпосередньо від нього", - зазначив Гоулі.

Інший сенатор-республіканець на умовах анонімності зазначив, що "якщо президент підтримує санкції - я їх теж підтримую" і підкреслив, що довіряє президенту.

"Він є центральною фігурою всіх переговорів. Сьогодні він розчарований Путіним, раніше він був розчарований Зеленським. І він - єдиний лідер у світі, здатний об’єднати обидві сторони", - підсумував сенатор.