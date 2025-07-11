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Розчарований у Росії: Трамп анонсував важливу заяву

П'ятниця 11 липня 2025 04:14
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Розчарований у Росії: Трамп анонсував важливу заяву Фото: Трамп анонсував заяву про РФ (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить важливу заяву щодо війни, яку розв'язала Росія проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NBC News.

"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - повідомив він.

Американський лідер не став вдаватися в подробиці про те, що збирається сказати щодо Росії.

Трамп про зброю для України

Також президент США заявив, що НАТО платитиме за американську зброю, яку призначено для постачання Україні.

"Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість. Таким чином, зброя, яку ми відправляємо, надходить до НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю Україні, і НАТО платить за цю зброю", - підкреслив він.

За словами Трампа, таке рішення було ухвалено на саміті, який відбувся в червні.

Реакція Трампа на атаки РФ

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив невдоволення атакою Росії на Україну, під час якої було задіяно понад 700 дронів. Він заявив, що гинуть до семи тисяч осіб на тиждень з обох сторін.

На тлі цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що він передав Україні частину військової допомоги за списком президента Володимира Зеленського. Повідомлялося, що Білий дім готується відправити Києву додаткове озброєння, а Конгрес має намір ухвалити жорсткі санкції проти РФ.

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Дональд Трамп Війна в Україні
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