Санкції Трампа руйнують експорт російської нафти: від перевезень відмовилися грецькі танкери

За неофіційною інформацією, з початку місяця грецькі танкери перевезли мінімум російської нафти. І це при тому, що цього року вони щомісяця вивозили з РФ від 10 до 20 млн барелів.

Наразі перевезення нафти сорту Urals в основному здійснюють танкери так званого "тіньового флоту".

Після посилення санкційного тиску з боку США вартість фрахту помітно зросла. Якщо раніше доставка однієї партії Urals з портів Приморськ і Усть-Луга в Індію обходилася приблизно в 7 млн доларів, то тепер середня ставка перевищила 8 млн доларів, а деякі судновласники підняли ціни до 10 млн доларів за рейс.