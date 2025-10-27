Санкції Трампа руйнують експорт російської нафти: від перевезень відмовилися грецькі танкери

Грецькі танкерні компанії, які, згідно з даними аналітиків, можуть експортувати третину російської нафти, відмовляються працювати з російськими нафтовими компаніями. Причиною є санкції США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За неофіційною інформацією, з початку місяця грецькі танкери перевезли мінімум російської нафти. І це при тому, що цього року вони щомісяця вивозили з РФ від 10 до 20 млн барелів.
Наразі перевезення нафти сорту Urals в основному здійснюють танкери так званого "тіньового флоту".
Після посилення санкційного тиску з боку США вартість фрахту помітно зросла. Якщо раніше доставка однієї партії Urals з портів Приморськ і Усть-Луга в Індію обходилася приблизно в 7 млн доларів, то тепер середня ставка перевищила 8 млн доларів, а деякі судновласники підняли ціни до 10 млн доларів за рейс.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефти" і "Лукойлу", на частку яких припадає близько половини всього видобутку й експорту нафти в країні.
Водночас Євросоюз затвердив 19-й пакет обмежень, додавши до санкційних списків ще 117 танкерів зі складу "тіньового флоту", збільшивши їхню загальну кількість до 558.
На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін заявив, що такі обмеження нібито не матимуть суттєвого впливу на російську економіку.
Він також звинуватив США в "недружніх діях" і спробі натиснути на Росію для завершення війни проти України.