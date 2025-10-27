Санкции Трампа рушат экспорт российской нефти: от перевозок отказались греческие танкеры

По неофициальный информации, с начала месяца греческие танкеры перевезли минимум российской нефти. И это при том, что в этом году они каждый месяц вывозили из РФ от 10 до 20 млн баррелей.

В настоящее время перевозку нефти сорта Urals в основном осуществляют танкеры так называемого "теневого флота".

После усиления санкционного давления со стороны США стоимость фрахта заметно выросла. Если ранее доставка одной партии Urals из портов Приморск и Усть-Луга в Индию обходилась примерно в 7 млн долларов, то теперь средняя ставка превысила 8 млн долларов, а некоторые судовладельцы подняли цены до 10 млн долларов за рейс.