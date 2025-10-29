Санкції США почали діяти: танкер з російською нафтою розвернувся дорогою до Індії

Танкер з російською нафтою, що прямував до Індії, просто під час маршруту змінив курс і зараз простоює в Балтійському морі.

Дані відстеження суден показали, що судно "Фурія" рухалося на захід протокою між Данією та Німеччиною, коли у вівторок розвернулося та пропливло невелику відстань, перш ніж різко сповільнитися.

Розворот судна у провінції Фемарн-Бельт стався через тиждень після того, як США запровадили санкції проти державної компанії "Роснефть" та російського нафтового гіганта ПАТ "Лукойл".

Міністерство фінансів США заявило, що операції за участю цих двох компаній мають бути завершені до 21 листопада.

Внесення до чорного списку найбільших російських виробників загрожує перекрити індійські нафтопереробні заводи відносно дешевим джерелом сирої нафти.

Керівники вищої ланки індійських переробних компаній повідомили Bloomberg, що в результаті очікується різке скорочення потоків російської нафти.

Згідно з даними платформ відстеження суден Kpler та Vortexa, 20 жовтня судно "Фурія" вивезло майже 730 000 барелів сирої нафти марки Urals з російського балтійського порту Приморськ.

Спочатку судно вказало Сікку - порт в індійському штаті Гуджарат, який використовується приватним нафтопереробним заводом Reliance Industries Ltd. та державною Bharat Petroleum Corp. Ltd. - як наступний пункт призначення, з очікуваною датою прибуття в середині листопада.

Пізніше компанія змінила свій розклад, щоб вказати прибуття до єгипетського Порт-Саїда до середини наступного місяця. Судна, що проходять Суецьким каналом, найшвидшим маршрутом між західними портами Росії та Індією, іноді сигналізують Порт-Саїд як пункт призначення, перш ніж адаптуватися до свого кінцевого пункту призначення після проходження водного шляху.