Санкции США начали действовать: танкер с российской нефтью развернулся по дороге в Индию

Танкер с российской нефтью "Фурия", направлявшийся в Индию, резко изменил курс и сейчас простаивает в Балтийском море. Это сигнал, что новые санкции США уже начинают влиять на поставки российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Танкер с российской нефтью, направлявшийся в Индию, просто во время маршрута изменил курс и сейчас простаивает в Балтийском море.
Данные отслеживания судов показали, что судно "Фурия" двигалось на запад проливом между Данией и Германией, когда во вторник развернулось и проплыло небольшое расстояние, прежде чем резко замедлиться.
Разворот судна в провинции Фемарн-Бельт произошел через неделю после того, как США ввели санкции против государственной компании "Роснефть" и российского нефтяного гиганта ПАО "Лукойл".
Министерство финансов США заявило, что операции с участием этих двух компаний должны быть завершены до 21 ноября.
Внесение в черный список крупнейших российских производителей грозит перекрыть индийские нефтеперерабатывающие заводы относительно дешевым источником сырой нефти.
Руководители высшего звена индийских перерабатывающих компаний сообщили Bloomberg, что в результате ожидается резкое сокращение потоков российской нефти.
Согласно данным платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa, 20 октября судно "Фурия" вывезло почти 730 000 баррелей сырой нефти марки Urals из российского балтийского порта Приморск.
Сначала судно указало Сикку - порт в индийском штате Гуджарат, который используется частным нефтеперерабатывающим заводом Reliance Industries Ltd. и государственной Bharat Petroleum Corp. Ltd. - как следующий пункт назначения, с ожидаемой датой прибытия в середине ноября.
Позже компания изменила свое расписание, чтобы указать прибытие в египетский Порт-Саид к середине следующего месяца. Суда, проходящие по Суэцкому каналу, самому быстрому маршруту между западными портами России и Индией, иногда сигнализируют Порт-Саид как пункт назначения, прежде чем адаптироваться к своему конечному пункту назначения после прохождения водного пути.
Президент США Дональд Трамп 23 октября объявил о новом пакете жестких санкций против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть" вместе с их дочерними структурами.
Отныне любые финансовые операции с этими компаниями или их подразделениями запрещены.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после этого заявил, что рассчитывает на исключение для "Роснефти", чей бизнес в Германии находится под государственным управлением.
Впоследствии Соединенные Штаты действительно сделали исключение, освободив немецкую "дочку" компании от санкций.
Ограничения сразу сказались на рынке: акции "Лукойла" упали более чем на 7% всего за два дня, что эквивалентно потерям в более чем 3,6 миллиарда долларов.
По данным Bloomberg, санкции Вашингтона могут существенно уменьшить экспорт российской нефти, в частности в Индию, которая после начала полномасштабного вторжения стала одним из главных покупателей энергоресурсов из России.
Поставки в эту страну могут сократиться почти до нуля.