Санкции США начали действовать: танкер с российской нефтью развернулся по дороге в Индию

Танкер с российской нефтью, направлявшийся в Индию, просто во время маршрута изменил курс и сейчас простаивает в Балтийском море.

Данные отслеживания судов показали, что судно "Фурия" двигалось на запад проливом между Данией и Германией, когда во вторник развернулось и проплыло небольшое расстояние, прежде чем резко замедлиться.

Разворот судна в провинции Фемарн-Бельт произошел через неделю после того, как США ввели санкции против государственной компании "Роснефть" и российского нефтяного гиганта ПАО "Лукойл".

Министерство финансов США заявило, что операции с участием этих двух компаний должны быть завершены до 21 ноября.

Внесение в черный список крупнейших российских производителей грозит перекрыть индийские нефтеперерабатывающие заводы относительно дешевым источником сырой нефти.

Руководители высшего звена индийских перерабатывающих компаний сообщили Bloomberg, что в результате ожидается резкое сокращение потоков российской нефти.

Согласно данным платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa, 20 октября судно "Фурия" вывезло почти 730 000 баррелей сырой нефти марки Urals из российского балтийского порта Приморск.

Сначала судно указало Сикку - порт в индийском штате Гуджарат, который используется частным нефтеперерабатывающим заводом Reliance Industries Ltd. и государственной Bharat Petroleum Corp. Ltd. - как следующий пункт назначения, с ожидаемой датой прибытия в середине ноября.

Позже компания изменила свое расписание, чтобы указать прибытие в египетский Порт-Саид к середине следующего месяца. Суда, проходящие по Суэцкому каналу, самому быстрому маршруту между западными портами России и Индией, иногда сигнализируют Порт-Саид как пункт назначения, прежде чем адаптироваться к своему конечному пункту назначения после прохождения водного пути.