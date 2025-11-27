Санкції проти РФ: названі "непомітні" цілі, які здатні підірвати воєнну машину Кремля

Європа застосовує санкції проти російської нафти, "тіньового флоту", енергетичних компаній, банків та постачальників для військової промисловості. Але є "менш важливі" санкції, які можуть значно зашкодити військовій машині Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Американська група Dekleptocracy визначила кілька напрямків санкцій, які вважаються "неважливими". Але потенційно вони також можуть стати ключовими та завдати великої шкоди армії РФ.

Наприклад, хімічні речовини, які використовуються для виробництва механічних мастил та шин для військової техніки. Проти цього сегменту немає санкцій, а тим часом Росія не виробляє ці речі в потрібному обсязі самостійно.

Росія без хімії

Тільки кілька компаній виготовляють хімічні добавки для механічних мастил – моторної оливи для танків та автомобілів. Одна з них - китайська компанія Xinxiang Richful, яка зараз задовольняє більшість попиту в Росії. Постачання складають до 8 млн тонн на рік - тоді як європейські компанії припинили продажі ще у 2022 році.

" Дефіцит мастильних матеріалів серйозно зашкодить військовій машині Росії", - вважає Крістофер Гаррісон, президент групи та колишній експерт Державного департаменту з питань Росії.

За його словами, ці санкції "нечіткі та специфічні", але насправді не менш важливі, аніж обмеження проти електроніки та нафти. Якщо заблокувати постачання у РФ з Китаю - а Xinxiang Richful має офіси в США та навряд чи буде ризикувати бізнесом в цивілізованому світі заради РФ - росіяни швидко відчують кризу.

Ще один напрямок - виробництво шин. Росія майже не має внутрішніх можливостей для виробництва прискорювачів вулканізації та інших речовин, які потрібні для виготовлення шин для військової техніки.

Росія не виготовляє самостійно більшість хімічних речовин в інших сферах. В тому числі харчові добавки, хімічні матеріали для фармацевтичних препаратів та шампуню, потреб іншої промисловості тощо. Все це імпортується або з Китаю, або контрабандою через "сірий імпорт".

Об'єктів для санкцій ще вистачає

Це актуально на тлі того, що в США скаржаться, що нібито "вичерпали" усі варіанти санкцій проти Росії.

"Ну, з нашого боку залишилося небагато чого для санкцій, тобто ми вдарили по їхніх великих нафтових компаніях, чого всі й просили", - заявив нещодавно державний секретар США Марко Рубіо.

Проте експерти не згодні з ним. Вони вважають, що об'єктів для санкцій все ще вкрай багато. А робити висновки про ефективність санкцій проти нафтових компаній РФ зарано - немає забезпечення виконання вторинних санкцій проти компаній, які продовжують купувати нафту з Росії.