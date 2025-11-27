Санкции против РФ: названы "незаметные" цели, способные подорвать военную машину Кремля

Европа применяет санкции против российской нефти, "теневого флота", энергетических компаний, банков и поставщиков для военной промышленности. Но есть "менее важные" санкции, которые могут значительно повредить военной машине России.

Американская группа Dekleptocracy определила несколько направлений санкций, которые считаются "неважными". Но потенциально они также могут стать ключевыми и нанести большой вред армии РФ.

Например, химические вещества, которые используются для производства механических масел и шин для военной техники. Против этого сегмента нет санкций, а тем временем Россия не производит эти вещи в нужном объеме самостоятельно.

Россия без химии

Только несколько компаний изготавливают химические добавки для механических масел - моторного масла для танков и автомобилей. Одна из них - китайская компания Xinxiang Richful, которая сейчас удовлетворяет большинство спроса в России. Поставки составляют до 8 млн тонн в год - тогда как европейские компании прекратили продажи еще в 2022 году.

" Дефицит смазочных материалов серьезно повредит военной машине России", - считает Кристофер Гаррисон, президент группы и бывший эксперт Государственного департамента по вопросам России.

По его словам, эти санкции "нечеткие и специфические", но на самом деле не менее важны, чем ограничения против электроники и нефти. Если заблокировать поставки в РФ из Китая - а Xinxiang Richful имеет офисы в США и вряд ли будет рисковать бизнесом в цивилизованном мире ради РФ - россияне быстро почувствуют кризис.

Еще одно направление - производство шин. Россия почти не имеет внутренних возможностей для производства ускорителей вулканизации и других веществ, которые нужны для изготовления шин для военной техники.

Россия не производит самостоятельно большинство химических веществ в других сферах. В том числе пищевые добавки, химические материалы для фармацевтических препаратов и шампуня, потребностей другой промышленности и тому подобное. Все это импортируется или из Китая, или контрабандой через "серый импорт".

Объектов для санкций еще хватает

Это актуально на фоне того, что в США жалуются, что якобы "исчерпали" все варианты санкций против России.

"Ну, с нашей стороны осталось немного чего для санкций, то есть мы ударили по их крупным нефтяным компаниям, чего все и просили", - заявил недавно государственный секретарь США Марко Рубио.

Однако эксперты не согласны с ним. Они считают, что объектов для санкций все еще крайне много. А делать выводы об эффективности санкций против нефтяных компаний РФ рано - нет обеспечения выполнения вторичных санкций против компаний, которые продолжают покупать нефть из России.