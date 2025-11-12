Російська нафта рекордно знецінилася після санкцій США: що відбувається на ринку

За даними видання, останній раз дисконт Urals у Приморську перевищував 15 доларів за барель на початку року після введення санкцій США проти "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" та 180 танкерів.

Тоді ринок стабілізувався приблизно за три тижні.

За оцінкою експертів, цього разу, як і раніше, дисконти тимчасово зростуть, але незабаром повернуться до рівня початку осені.

Водночас ключові імпортери російської нафти - Індія та Китай - обережно ставляться до закупівель.

За даними Bloomberg, п’ять найбільших індійських НПЗ не розмістили жодного замовлення на російську нафту на грудень, хоча у 2025 році на них припадало близько двох третин російського експорту до Індії.

Також від закупівель відмовилися провідні китайські державні компанії, включно з Sinopec і PetroChina.