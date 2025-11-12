Російська нафта рекордно знецінилася після санкцій США: що відбувається на ринку
Ціна російської нафти рекордно впала за останній рік на тлі санкцій США, що змусили експортерів переглянути схеми постачань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории".
За даними видання, останній раз дисконт Urals у Приморську перевищував 15 доларів за барель на початку року після введення санкцій США проти "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" та 180 танкерів.
Тоді ринок стабілізувався приблизно за три тижні.
За оцінкою експертів, цього разу, як і раніше, дисконти тимчасово зростуть, але незабаром повернуться до рівня початку осені.
Водночас ключові імпортери російської нафти - Індія та Китай - обережно ставляться до закупівель.
За даними Bloomberg, п’ять найбільших індійських НПЗ не розмістили жодного замовлення на російську нафту на грудень, хоча у 2025 році на них припадало близько двох третин російського експорту до Індії.
Також від закупівель відмовилися провідні китайські державні компанії, включно з Sinopec і PetroChina.
Санкції США
Нагадаємо, 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові компанії Росії - "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.
В той же день Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля та запобігання обходу санкцій через треті країни.
На тлі цього кілька європейських країн, у яких у "Лукойла" є НПЗ, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів. Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ.
Таким чином завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
Як країни ЄС намагаються врятувати свої НПЗ
Молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева.
А от Румунія хоче отримати від США відтермінування дій санкцій.