Санкції не діють. У Кабміні розповіли, які обмеження слід ввести проти РФ

Вона зазначила, що 4 жовтня Світовий банк опублікував звіт, згідно з яким до кінця року українська економіка впаде на 35%, а от російська - лише на 4,6%. Це, за словами Свириденко, говорить про те, що санкції не діють.

"Тому, я думаю, що ми маємо повне право далі спілкуватися з нашими партнерами, місцями тиснути, щоб розширити санкційні списки. Ми всі розуміємо, що питання ембарго на нафту та газ, ембарго на металургійну продукцію - це ті найбільші статті валютної виручки РФ, які дозволяють продовжувати війну в Україні. Тому ми маємо продовжувати тиск", - додала вона.

При цьому Свириденко зазначила, що крани ЄС готові продовжити санкційний тиск.

Нагадаємо, що посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії. Так, ЄС планує ввести обмеження ціни на російську нафту і обмежить контрабанду.

При цьому, на думку експерта, після введення цих санкцій обсяг нафти, що продається РФ, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.