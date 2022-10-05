Що дають нові санкції ЄС щодо нафти з Росії: відповідь експерта

Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.

"Мета спочатку була не скоротити обсяг продажу, а скоротити саме прибуток", - зазначив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна. Зараз, якщо буде запроваджено цінову стелю, то колишні заборони на імпорт нафти третім країнам фактично буде неважливим. "Можна буде купувати російську нафту, але лише якщо продавець буде згодний встановлювати ціну в межах обмежень. І якщо раніше вводилася заборона на страхування, фрахт судів, фінансові операції та надання логістичних послуг, то якщо ціна буде у встановлених межах, то всі ці послуги можна буде надавати", - додав Рябцев.