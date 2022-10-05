Посли ЄС узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за вторгнення до України. Остаточний варіант буде готовий до завтрашнього ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00", - написав він, зазначивши, що публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра.

Нагадаємо, країни Євросоюзу з минулого тижня обговорюють восьмий пакет санкцій проти Росії. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що санкції буде погоджено 5 жовтня.