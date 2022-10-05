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Посли ЄС узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії

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Брюссель, Середа 05 жовтня 2022 12:30
Посли ЄС узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії Фото: у ЄС узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за вторгнення до України. Остаточний варіант буде готовий до завтрашнього ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00", - написав він, зазначивши, що публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра.

Нагадаємо, країни Євросоюзу з минулого тижня обговорюють восьмий пакет санкцій проти Росії. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що санкції буде погоджено 5 жовтня.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу на 90% узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який включатиме стелю цін на нафту.

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