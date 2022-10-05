Санкции не работают. В Кабмине рассказали, какие ограничения следует ввести против РФ

Она отметила, что 4 октября Всемирный банк опубликовал отчет, согласно которому до конца года украинская экономика упадет на 35%, а вот российская - всего на 4,6%. Это, по словам Свириденко, говорит о том, что санкции бездействуют.

"Поэтому, я думаю, что мы имеем полное право дальше общаться с нашими партнерами, местами давить, чтобы расширить санкционные списки. Мы все понимаем, что вопросы эмбарго на нефть и газ, эмбарго на металлургическую продукцию - это самые большие статьи валютной выручки РФ, которые позволяют продолжать войну в Украине. Поэтому мы должны продолжать давление", - добавила она.

При этом Свириденко отметила, что краны ЕС готовы продлить санкционное давление.

Напомним, что послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России. Так, ЕС планирует ввести ограничение цены на российскую нефть и ограничит контрабанду.

При этом, по мнению эксперта, после введения этих санкций объем продаваемой РФ нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.