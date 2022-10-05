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ЄС введе стелю ціни на російську нафту і обмежить контрабанду, - Politico

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Брюссель, Середа 05 жовтня 2022 10:16
ЄС введе стелю ціни на російську нафту і обмежить контрабанду, - Politico Фото: санкції проти Росії включатимуть стелю цін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни Європейського Союзу на 90% узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який включатиме стелю цін на нафту. Буде створено систему моніторингу, яка не дозволить обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, проект документа Єврокомісії включає систему моніторингу зміни прапора у танкерів з метою контролю за спробами обійти санкції проти російської нафти.

Зміна реєстрації танкера на країну, що не підпадає під необхідність виконання санкцій ЄС, може допомогти судновласникам торгувати російською нафтою за ціною, вищою від стелі її закупівельної вартості, яку ЄС запровадить у рамках восьмого пакету.

Зокрема, видання згадало Панаму, танкери під прапором якої можуть не виконувати умови, ухвалені ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що обмеження цін на російську нафту, запропоноване в рамках восьмого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, не поширюватиметься на трубопровідні постачання.

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