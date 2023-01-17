Санкції у дії. Польська компанія відмовилася лагодити білоруський потяг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

Зазначається, що білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який зазнав серйозних пошкоджень після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

Проте, польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та Білорусі проти України та режим санкцій, запроваджений ЄС проти країн-агресорів.