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Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через запит України, - журналіст

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Брюссель, Четвер 12 січня 2023 12:15
Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через запит України, - журналіст Фото: Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС на запит України (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз не ввів санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка разом із РФ через одну із причин. А саме через запит України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ", - написав журналіст.

Нагадаємо, що новий десятий пакет санкції проти Росії в Європейському Союзі хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого.

При цьому раніше повідомлялося, що разом із РФ обмеження можуть запровадити і проти Білорусі, за роль її режиму в російській агресії проти України.

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