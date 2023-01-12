На одному рівні. У Литві росіян та білорусів вважають потенційною загрозою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Департаменту державної безпеки Литви Дарюса Яунішкіса, яку приводить Delfi.

Яунішкіс зазначив, що серед білорусів є і представники опозиції, ті, хто бореться за кращу Білорусь. Проте у Литві мають чимало фактів, що іноді приїжджають люди, завербовані білоруським КДБ.

"Якби більшій частині тих, хто приїжджає, можна було б довіряти, знати, що вони представники опозиції, але немає жодної гарантії, що хтось із них не працює на білоруський або російський КДБ. Те саме і з громадянами РФ", - заявив Яунішкіс.

Керівник Департаменту державної безпеки Литви зазначає, що литовські спецслужби перевіряють тих, хто приїжджає. Він розповів, що вже були зафіксовані факти в'їзду агентів білоруського КДБ. Громадян Литви він застеріг від візитів у Білорусь, оскільки існують факти спроб їхнього вербування білоруськими спецслужбами.

"У нас є факти вербування людей, їх запитують, наприклад, про політичну ситуацію в Литві, про їхню роботу. Збирають інформацію, лякають, щоб отримати інформацію", - додав він.