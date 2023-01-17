Санкции в действии. Польская компания отказалась чинить белорусский поезд

Отмечается, что белорусская железная дорога обратилась к польскому производителю подвижного состава Pesa Bydgoszcz с заказом на ремонт дизель-поезда ДП3-001, который получил серьезные повреждения после столкновения с прицепом трактора на переезде.

Однако, польское предприятие отказало в проведении необходимых ремонтно-восстановительных работ, сославшись на ситуацию с агрессией РФ и Беларуси против Украины и режим санкций, введенный ЕС против стран-агрессоров.