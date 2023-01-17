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Санкції у дії. Польська компанія відмовилася лагодити білоруський потяг

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Вівторок 17 січня 2023 01:11
Санкції у дії. Польська компанія відмовилася лагодити білоруський потяг Фото: польська компанія відмовилася лагодити білоруський потяг (twitter.com/railwaygazette)
Автор: Константин Широкун

Польський виробник залізничної техніки Pesa Bydgoszcz відмовився ремонтувати дизель-поїзд для Білоруської залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Зазначається, що білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу Pesa Bydgoszcz із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який зазнав серйозних пошкоджень після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

Проте, польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та Білорусі проти України та режим санкцій, запроваджений ЄС проти країн-агресорів.

Зазначимо, що у Литві вважають, що громадян РФ та Білорусі з точки зору можливої загрози національній безпеці слід оцінювати однаково.

Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначав, що ЄС не ввів санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка разом із РФ на запит України.

При цьому раніше повідомлялося, що разом із РФ обмеження можуть бути введені і проти Білорусі, за роль її режиму у російській агресії проти України.

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