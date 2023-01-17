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Санкции в действии. Польская компания отказалась чинить белорусский поезд

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Вторник 17 января 2023 01:11
Санкции в действии. Польская компания отказалась чинить белорусский поезд Фото: польская компания отказалась чинить белорусский поезд (twitter.com/railwaygazette)
Автор: Константин Широкун

Польский производитель железнодорожной техники Pesa Bydgoszcz отказался ремонтировать дизель-поезд для Белорусской железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что белорусская железная дорога обратилась к польскому производителю подвижного состава Pesa Bydgoszcz с заказом на ремонт дизель-поезда ДП3-001, который получил серьезные повреждения после столкновения с прицепом трактора на переезде.

Однако, польское предприятие отказало в проведении необходимых ремонтно-восстановительных работ, сославшись на ситуацию с агрессией РФ и Беларуси против Украины и режим санкций, введенный ЕС против стран-агрессоров.

Отметим, что в Литве считают, что граждан РФ и Беларуси с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности следует оценивать одинаково.

Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отмечал, что ЕС не ввел санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко вместе с РФ по запросу Украины.

При этом ранее сообщалось, что вместе с РФ ограничения могут быть введены и против Беларуси, за роль ее режима в российской агрессии против Украины.

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