Санкции в действии. Польская компания отказалась чинить белорусский поезд
Польский производитель железнодорожной техники Pesa Bydgoszcz отказался ремонтировать дизель-поезд для Белорусской железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.
Отмечается, что белорусская железная дорога обратилась к польскому производителю подвижного состава Pesa Bydgoszcz с заказом на ремонт дизель-поезда ДП3-001, который получил серьезные повреждения после столкновения с прицепом трактора на переезде.
Однако, польское предприятие отказало в проведении необходимых ремонтно-восстановительных работ, сославшись на ситуацию с агрессией РФ и Беларуси против Украины и режим санкций, введенный ЕС против стран-агрессоров.
Отметим, что в Литве считают, что граждан РФ и Беларуси с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности следует оценивать одинаково.
Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отмечал, что ЕС не ввел санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко вместе с РФ по запросу Украины.
При этом ранее сообщалось, что вместе с РФ ограничения могут быть введены и против Беларуси, за роль ее режима в российской агрессии против Украины.
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