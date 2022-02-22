Санкции против России. Власти Японии планируют ограничить экспорт высоких технологий

Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России. Они будут приняты в случае ее военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri .

Подчеркивается, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против РФ в финансовом секторе.

Отмечается, что планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Великобритания уже объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.

В свою очередь Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".