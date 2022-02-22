UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Санкции против России. Власти Японии планируют ограничить экспорт высоких технологий

Автор: Артур Родивилов

Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России. Они будут приняты в случае ее военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.

Отмечается, что планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Подчеркивается, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против РФ в финансовом секторе.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Великобритания уже объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.

В свою очередь Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРЯпонияСанкции