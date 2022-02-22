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Санкції проти Росії. Влада Японії планує обмежити експорт високих технологій

Автор: Артур Родивилов

Уряд Японії приступив до узгодження економічних санкцій щодо Росії. Вони будуть прийняті в разі її військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.

Відзначається, що планується обмежити в РФ експорт передових технологій, включаючи напівпровідники, технології, пов'язані зі штучним інтелектом і робототехнікою.

Підкреслюється, що влада країни також розглядає можливість введення санкцій проти РФ у фінансовому секторі.

Раніше президент США Джо Байден підписав указ про санкції у зв'язку з визнанням Росією "ЛДНР". Зокрема, він забороняє експорт, реекспорт, продаж, постачання з США товарів, послуг і технологій.

Великобританія вже оголосила санкції проти Росії. Рішення введуть в дію у вівторок, 22 лютого.

Своєю чергою Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".

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