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Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР"

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Варшава, Рига, Понедельник 21 февраля 2022 22:13
Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР" Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Илона Свиридова

Польша и Латвия призывают ввести санкции против России за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". А также предпринять шаги для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Латвии и Twitter польского премьера Матеуша Моравецкого.

Латвия

В заявлении говорится, что решение президента России Владимира Путина продолжает начатое в 2014 году наступление на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Решительно осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Мы призываем международное сообщество предпринять согласованные действия, введя жесткие экономические санкции в отношении Российской Федерации и тех, кто несет ответственность за нападение на украинскую государственность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорится, что агрессия России против Украины и рост ее присутствия в Беларуси окажут длительное негативное влияние на общую ситуацию с безопасностью в Европе.

"Мы, президент Латвии, председатель Сейма, премьер-министр и министр иностранных дел, от имени народа Латвии выражаем солидарность с народом Украины, а также непоколебимую поддержку свободы, суверенитета и территориальная неделимость Украины", - отметили в МИД.

Польша

Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, решение о признании самопровозглашенных "республик" - это окончательный отказ от диалога и грубое нарушение международного права.

"Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом в виде немедленных санкций", - отметил он.

Напомним, ранее лидеры Европейского союза назвали решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, РБК-Украина публикует реакцию мира на сегодняшнее решение Путина.

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