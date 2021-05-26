Санкции против Беларуси за незаконную посадку Ryanair рассматриваются, - Байден

Соединенные Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta. Сейчас идет подготовка.

Новые санкции против Беларуси в связи с этим инцидентом уже обсуждаются, подтвердил Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что собираются предпринять Соединенные Штаты в связи с поведением режима Лукашенко.

"Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы не примем окончательное решение", - добавил президент, не став вдаваться в подробности.

Несколькими часами раньше Байден назвал действия властей Беларуси возмутительными и пообещал дать соответствующий ответ в координации с Евросоюзом. Президент заявил, что инцидент с Ryanair является прямым оскорблением международных норм.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как изменение маршрута самолета, так и последующее снятие с рейса и арест Протасевича. Этот возмутительный инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, было записано под давлением, являются позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы", - заявил Байден.