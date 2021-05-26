Санкції проти Білорусі за незаконну посадку Ryanair розглядаються, - Байден

Сполучені Штати введуть санкції щодо Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську та арештом співзасновника опозиційного телеграм-каналу Nexta. Зараз йде підготовка.

Нові санкції проти Білорусі у зв'язку з цим інцидентом вже обговорюються, підтвердив Байден, відповідаючи на питання журналіста про те, що збираються зробити Сполучені Штати у зв'язку з поведінкою режиму Лукашенка.

"Я не хотів би спекулювати на цю тему до тих пір, поки ми не приймемо остаточне рішення", - додав президент, не ставши вдаватися в подробиці.

Кількома годинами раніше Байден назвав дії влади Білорусі обурливими і пообіцяв дати відповідну відповідь у координації з Євросоюзом. Президент заявив, що інцидент з Ryanair є прямою образою міжнародних норм.

"Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують як зміну маршруту літака, так і подальше зняття з рейсу і арешт Протасевича. Цей обурливий інцидент і відео з Протасевичем, яке, судячи з усього, було записано під тиском, є ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси", - заявив Байден.