Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО

Расследование ратификации Харьковских соглашений

СНБО поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации украинским парламентом так называемых Харьковских соглашений, которые касались продления срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Секретарь СНБО добавил, что спецслужба проверит каждого депутата 6 созыва, которые голосовали как "за" ратификацию соглашений, так и не голосовали.

"Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопросы. Если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить (дела, - ред.) по госизмене в отношении этих лиц", - сказал Данилов.

Вопрос "Мотор Сич"

На сегодняшнем заседании СНБО решили вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич". Данилов отметил, что национализация "Мотор Сич" состоится уже в ближайшее время.

"Предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ ближайшее время", - заявил он.

Санкции против российских банков

СНБО сегодня решил продлить санкции против двух российских банков. Санкции против этих финучреждений Украина ввела еще в 2019 году, однако 19 марта их срок действия закончится.

"Двум этим российским банкам продлен срок еще на три года", - рассказал секретарь СНБО.

Запуск Центра противодействия дезинформации

СНБО принял решение о создании Центра противодействия дезинформации. Работа этого центра начнется уже во вторник, 16 марта. Центр создали на базе Аппарата СНБО. Руководителя этого центра должен в ближайшее время назначить президент.

"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.

Реакция на ситуацию с "Донецкоблгазом"

СНБО решил проверить "Донецкоблгаз" после ситуации с отключением газоснабжения на тепловые объекты Донецкой области. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, то это предприятие вернут в сферу государственного управления.

"Там владельцы по неизвестным причинам решили отключить население от газа. Мы выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются 2 компании, зарегистрированные в Гонконге", - рассказал Данилов.