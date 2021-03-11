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СНБО утвердил создание Центра противодействия дезинформации: известна дата начала работы

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 17:11
СНБО утвердил создание Центра противодействия дезинформации: известна дата начала работы Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Центр противодействия дезинформации в Украине начнет работать с 16 марта, со следующего вторника. Старт его работы утвердил Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что к работе Центра будут привлечены сотрудники Службы разведки.

"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. Центр будет находиться в аппарате СНБО. Сейчас будет максимальная активизация, будем в ежедневном режиме работать. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.

Он также рассказал, что центр будет действовать отдельно и будет иметь своего руководителя, которого назначит президент Владимир Зеленский.

"Центр будет отдельным как Национальный координационный центр по кибербезопасности. Там будет отдельный руководитель, назначаемый президентом Украины. Будет отдельное положение и отдельный указ о назначении руководителя", - сказал секретарь СНБО.

Ожидается, что Центр противодействия дезинформации будет оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.

Напомним, ранее Ермак рассказал об информационной войне против Украины и заявил, что против нее воюют батальоны интернет-троллей и ботов.

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