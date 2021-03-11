"Донецкоболгаз" вернут в госсферу управления, если будут нарушения, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что правоохранители проверят владельцев "Донецкоболгаза". По его словам, предприятие вернут в государственную сферу управления, если будут выявлены нарушения.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Вопрос "Донецкоблгаза". Там владельцы по неизвестным причинам решили отключить население от газа. Мы выяснили, что владельцами "Донецкоблаза" являются 2 компании, зарегистрированные в Гонконге. В случае выявления нарушений, "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления", - сказал Данилов.

Напомним, компания "Донецкоблгаз" 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. Это привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, включая больницы, остались без тепла.

После этого полиция открыла дело против ПАО "Донецкоблгаз" их-за прекращения подачи газа. Дело было открыто по статье "самоуправство" (ст. 356 УК Украины).

Также РБК-Украина писало, что жителям Донецкой области в срочном порядке возобновили поставки тепла 7 марта после отключения 59 котельных.