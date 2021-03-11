Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО

Розслідування ратифікації Харківських угод

РНБО доручила Службі безпеки України з'ясувати обставини ратифікації українським парламентом так званих Харківських угод, які стосувалися продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Секретар РНБО додав, що спецслужба перевірить кожного депутата 6 скликання, які голосували як "за" ратифікацію угод, так і не голосували.

"Доручення СБУ з'ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити (справи, - ред.) по держзраді щодо цих осіб", - сказав Данілов.

Питання "Мотор Січ"

На сьогоднішньому засіданні РНБО вирішили повернути у державну власність підприємство "Мотор Січ". Данілов зазначив, що націоналізація "Мотор Січ" відбудеться вже найближчим часом.

"Підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив він.

Санкції проти російських банків

РНБО сьогодні вирішила продовжити санкції проти двох російських банків. Санкції проти цих фінустанов Україна ввела ще у 2019 році, однак 19 березня їх термін дії закінчиться.

"Двом цим російським банкам продовжено термін ще на три роки", - розповів секретар РНБО.

Запуск Центру протидії дезінформації

РНБО ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації. Робота цього центру почнеться вже у вівторок, 16 березня. Центр створили на базі Апарату РНБО. Керівника цього центру має найближчим часом призначити президент.

"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данілов.

Реакція на ситуацію з "Донецькоблгазом"

РНБО вирішила перевірити "Донецькоблгаз" після ситуації з відключенням газопостачання на теплові об'єкти Донецької області. Якщо в ході перевірки будуть виявлені порушення, то це підприємство повернуть у сферу державного управління.

"Там власники з невідомих причин вирішили відключити населення від газу. Ми з'ясували, що власниками "Донецькоблгазу" є 2 компанії, зареєстровані в Гонконзі", - розповів Данілов.