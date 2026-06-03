ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Петербурзі на три дні можуть вимкнути мобільний інтернет через забаганку Путіна

16:55 03.06.2026 Ср
2 хв
Чому місто можуть залишили без інтернету?
aimg Сергій Козачук
У Петербурзі на три дні можуть вимкнути мобільний інтернет через забаганку Путіна Фото: збій мобільного інтернету в Санкт-Петербурзі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Санкт-Петербурзі в перший день міжнародного економічного форуму стався масштабний збій мобільного інтернету. Жителі міста пов'язують це з приїздом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі масштабного збою

Як зазначили в ЦПД, в жителів міста масово не відкриваються сайти, не працюють мобільні застосунки, а також нестабільно функціонують ресурси з так званих "білих списків".

З кожною годиною кількість скарг на перебої зі зв'язком лише зростає.

Самі містяни очікують, що повноцінного мобільного інтернету не буде ще щонайменше три доби.

Читайте також: Проблеми з інтернетом у Москві пов'язані з безпекою Путіна, - FT

"Тобто заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного "економічного" заходу року", - зазначають у ЦПД.

У Петербурзі на три дні можуть вимкнути мобільний інтернет через забаганку ПутінаФото: збій мобільного інтернету в Санкт-Петербурзі (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Картинка для іноземців та реальність

Петербургський міжнародний економічний форум (ПМЕФ) є головною "іміджевою вітриною Кремля" для іноземних гостей. Російська влада роками вкладає туди колосальні бюджетні ресурси.

"Гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

Відключення інтернету у Росії

Нагадаємо, на початку травня у Москві та Підмосков'ї зафіксували масштабні збої, через які тисячі жителів російської столиці залишилися без домашнього інтернету. Користувачі різних операторів масово скаржилися на відсутність доступу до мережі через Wi-Fi, причому не відкривалися навіть сторінки самих провайдерів.

Згодом видання Financial Times з'ясувало, що проблеми з інтернетом у Москві пов'язані з безпекою Путіна. Кремль суттєво посилив охорону російського диктатора через острах замахів на тлі української дронової операції "Павутина", що безпосередньо вплинуло на роботу зв'язку.

Крім того, російська влада пішла на ще радикальніші кроки. В Москві на 9 травня повністю відключали мобільний інтернет та СМС. Тоді обмеження торкнулися навіть сайтів із так званого "білого списку", а саме рішення пояснили "забезпеченням безпеки" під час святкових заходів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Інтернет Санкт-Петербург
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта