ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Петербурге на три дня могут отключить мобильный интернет из-за прихоти Путина

16:55 03.06.2026 Ср
2 мин
Почему город могут оставить без интернета?
aimg Сергей Козачук
В Петербурге на три дня могут отключить мобильный интернет из-за прихоти Путина Фото: сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Санкт-Петербурге в первый день международного экономического форума произошел масштабный сбой мобильного интернета. Жители города связывают это с приездом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали масштабного сбоя

Как отметили в ЦПИ, у жителей города массово не открываются сайты, не работают мобильные приложения, а также нестабильно функционируют ресурсы из так называемых "белых списков".

С каждым часом количество жалоб на перебои со связью только растет.

Сами горожане ожидают, что полноценного мобильного интернета не будет еще минимум трое суток.

Читайте также: Проблемы с интернетом в Москве связаны с безопасностью Путина, - FT

"То есть ради безопасности российского диктатора целому городу отключают мобильный интернет именно во время главного "экономического" мероприятия года", - отмечают в ЦПИ.

В Петербурге на три дня могут отключить мобильный интернет из-за прихоти ПутинаФото: сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Картинка для иностранцев и реальность

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является главной "имиджевой витриной Кремля" для иностранных гостей. Российские власти годами вкладывают туда колоссальные бюджетные ресурсы.

"Гости форума увидят реальность страны, которая столкнулась с последствиями развязывания агрессивной войны против Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Отключение интернета в России

Напомним, в начале мая в Москве и Подмосковье зафиксировали масштабные сбои, из-за которых тысячи жителей российской столицы остались без домашнего интернета. Пользователи различных операторов массово жаловались на отсутствие доступа к сети через Wi-Fi, причем не открывались даже страницы самих провайдеров.

Впоследствии издание Financial Times выяснило, что проблемы с интернетом в Москве связаны с безопасностью Путина. Кремль существенно усилил охрану российского диктатора из-за боязни покушений на фоне украинской дроновой операции "Паутина", что непосредственно повлияло на работу связи.

Кроме того, российские власти пошли на еще более радикальные шаги. В Москве на 9 мая полностью отключали мобильный интернет и СМС. Тогда ограничения коснулись даже сайтов из так называемого "белого списка", а само решение объяснили "обеспечением безопасности" во время праздничных мероприятий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Интернет Санкт-Петербург
Новости
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Аналитика
Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта
Мария Волощукредактор РБК-Украина Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта