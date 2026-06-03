В Петербурге на три дня могут отключить мобильный интернет из-за прихоти Путина

В Санкт-Петербурге в первый день международного экономического форума произошел масштабный сбой мобильного интернета. Жители города связывают это с приездом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Детали масштабного сбоя

Как отметили в ЦПИ, у жителей города массово не открываются сайты, не работают мобильные приложения, а также нестабильно функционируют ресурсы из так называемых "белых списков".

С каждым часом количество жалоб на перебои со связью только растет.

Сами горожане ожидают, что полноценного мобильного интернета не будет еще минимум трое суток.

"То есть ради безопасности российского диктатора целому городу отключают мобильный интернет именно во время главного "экономического" мероприятия года", - отмечают в ЦПИ.

Фото: сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Картинка для иностранцев и реальность

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является главной "имиджевой витриной Кремля" для иностранных гостей. Российские власти годами вкладывают туда колоссальные бюджетные ресурсы.

"Гости форума увидят реальность страны, которая столкнулась с последствиями развязывания агрессивной войны против Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.