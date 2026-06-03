В Петербурге на три дня могут отключить мобильный интернет из-за прихоти Путина
В Санкт-Петербурге в первый день международного экономического форума произошел масштабный сбой мобильного интернета. Жители города связывают это с приездом российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали масштабного сбоя
Как отметили в ЦПИ, у жителей города массово не открываются сайты, не работают мобильные приложения, а также нестабильно функционируют ресурсы из так называемых "белых списков".
С каждым часом количество жалоб на перебои со связью только растет.
Сами горожане ожидают, что полноценного мобильного интернета не будет еще минимум трое суток.
"То есть ради безопасности российского диктатора целому городу отключают мобильный интернет именно во время главного "экономического" мероприятия года", - отмечают в ЦПИ.
Фото: сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Картинка для иностранцев и реальность
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является главной "имиджевой витриной Кремля" для иностранных гостей. Российские власти годами вкладывают туда колоссальные бюджетные ресурсы.
"Гости форума увидят реальность страны, которая столкнулась с последствиями развязывания агрессивной войны против Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Отключение интернета в России
Напомним, в начале мая в Москве и Подмосковье зафиксировали масштабные сбои, из-за которых тысячи жителей российской столицы остались без домашнего интернета. Пользователи различных операторов массово жаловались на отсутствие доступа к сети через Wi-Fi, причем не открывались даже страницы самих провайдеров.
Впоследствии издание Financial Times выяснило, что проблемы с интернетом в Москве связаны с безопасностью Путина. Кремль существенно усилил охрану российского диктатора из-за боязни покушений на фоне украинской дроновой операции "Паутина", что непосредственно повлияло на работу связи.
Кроме того, российские власти пошли на еще более радикальные шаги. В Москве на 9 мая полностью отключали мобильный интернет и СМС. Тогда ограничения коснулись даже сайтов из так называемого "белого списка", а само решение объяснили "обеспечением безопасности" во время праздничных мероприятий.