Санду хочет обсудить с Зеленским похищение Чауса

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что хочет обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским похищение экс-судьи Николая Чауса . По ее словам, молдавская сторона уже пыталась связаться с Киевом.

Об этом шла речь в интервью Санду для Cotidianul .

Как рассказала Санду, у Молдовы есть вопросы к украинской стороне по поводу похищения Чауса, но ответы на них молдавская сторона пока не получила.

"Мои советники пытались связаться с командой президента (Зеленского - ред.), у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке", - сказала она.

Санду добавила, что пока Кишинев не получил ответов и на запросы к украинским правоохранительным органам.